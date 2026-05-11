Ксения Бурова стала победительницей первенства России по сумо

Самарские сумотори вышли на дохё крупных соревнований — чемпионата и первенства России по сумо.

Соревнования проходили в Орле и собрали более 700 спортсменов из 30 регионов страны.

В чемпионате и первенстве страны по сумо приняла участие и сборная Самарской области.

Спортсменка нашей сборной Ксения Бурова собрала коллекцию наград в категории 80+ кг: первое место в первенстве России среди юниорок до 22 лет, серебро в первенстве России среди юниорок до 24 лет в основной категории и бронза в абсолютной.