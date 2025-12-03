Главным тренером сборной команды Самарской области по боксу назначен Равиль Азизов

Равиль Азизов назначен главным тренером сборной команды Самарской области по боксу.

Равиль Алимжанович стал главным тренером сборной, а также старшим тренером мужской команды. Об этом сообщили в областной Федерации бокса.

В тренерский штаб вошли и другие специалисты из разных городов региона.Тренеры уже провели первое рабочее совещание, где обсудили предстоящие сборы, тренировки и главные старты.

Назначения:

— Арасланов Нуриман Мударисович (с. Богатое) — на должность старшего тренера женской сборной.

— Астраханский Евгений Алексеевич (пгт. Безенчук) — на должность старшего тренера юниорской сборной.

— Гогия Деви Раиндович (г.о. Тольятти) — на должность старшего тренера юношеской сборной (возрастная группа 15-16 лет).

— Жигалин Вениамин Геннадьевич (г.о. Самара) — на должность старшего тренера юношеской сборной (возрастная группа 13-14 лет).