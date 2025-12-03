Главным тренером сборной команды Самарской области по боксу назначен Равиль Азизов

Равиль Азизов назначен главным тренером сборной команды Самарской области по боксу.
Равиль Алимжанович стал главным тренером сборной, а также старшим тренером мужской команды. Об этом сообщили в областной Федерации бокса.
В тренерский штаб вошли и другие специалисты из разных городов региона.Тренеры уже провели первое рабочее совещание, где обсудили предстоящие сборы, тренировки и главные старты.
Назначения:
— Арасланов Нуриман Мударисович (с. Богатое) — на должность старшего тренера женской сборной.
— Астраханский Евгений Алексеевич (пгт. Безенчук) — на должность старшего тренера юниорской сборной.
— Гогия Деви Раиндович (г.о. Тольятти) — на должность старшего тренера юношеской сборной (возрастная группа 15-16 лет).
— Жигалин Вениамин Геннадьевич (г.о. Самара) — на должность старшего тренера юношеской сборной (возрастная группа 13-14 лет).
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?