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В Самарской области пройдет турнир по греко-римской борьбе "Новая высота"

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область готовится принять грандиозное спортивное событие — Международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей "Новая высота" памяти Игоря Найвальта.

Фото: Федерация спортивной борьбы Самарской области

С 15 по 17 мая сильнейшие юные борцы из разных стран мира сразятся за звание победителя, а болельщики станут свидетелями не только захватывающих поединков, но и яркой программы мероприятий.

Турнир "Новая высота", ежегодно проводимый Самарской областной федерацией спортивной борьбы, уже зарекомендовал себя как одно из самых престижных соревнований в мире греко-римской борьбы. За пять лет своего существования турнир собрал около 3000 молодых спортсменов, прошел путь от всероссийских соревнований до международного формата, став стартовой площадкой для будущих чемпионов Европы и мира.

В этом году "Новая высота" выходит на новый уровень. Впервые в России и в мире в рамках турнира пройдут командные фиджитал-поединки по греко-римской борьбе среди юношей. Это инновационный формат соревнований, объединяющий физическую борьбу и киберспортивные дисциплины, откроет новые горизонты в развитии спорта и привлечет внимание молодой аудитории.

Программа турнира насыщена разнообразными событиями.

15 мая двукратный Олимпийский чемпион Роман Власов проведет мастер-класс для участников турнира, делясь своим бесценным опытом и вдохновляя юных спортсменов на новые достижения.
16 мая на набережной Волги состоится "Зарядка с Чемпионами", где все желающие смогут присоединиться к именитым спортсменам во главе Романом Власовым и начать свой день активно и с пользой для здоровья.

На протяжении всего турнира во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого будет работать выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, подготовленная Самарским региональным отделением Поискового движения РФ. Это дань памяти героям, защищавшим нашу Родину, и напоминание о важности сохранения исторической памяти.

Болельщиков ждет не только спортивная, но и яркая творческая программа. Организаторы подготовили увлекательное путешествие во времени по истории России, которое никого не оставит равнодушным. В творческой программе задействовано около 300 артистов, среди которых есть и борцы Самарской Федерации спортивной борьбы, а к ним присоединились и их родители.
Кульминацией турнира станут сильнейшие финальные поединки, где определятся будущие олимпийские чемпионы.

Особую атмосферу турниру создаст присутствие почетных гостей: легендарного трехкратного Олимпийского чемпиона Александра Карелина, двукратного Олимпийского чемпиона Романа Власова, двукратной Олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной, победителя Олимпиады Мнацакана Искандаряна, бронзового призера Олимпиады Александра Третьякова и других звезд спорта. Участники и зрители смогут получить автографы и сделать фото со своими кумирами.

Напомним, Самарская область готовиться принять главное деловое событие в области спорта — XIII международный спортивный форум "Россия — спортивная держава", который по решению президента России Владимира Путина в 2025 году пройдет в Самаре. Во многом на принятии решения о проведении форума в регионе повлиял опыт Самарской области в организации спортивных мероприятий всероссийского уровня, а также детальное внимание регионального правительства к вопросам развития массового и детско-юношеского спорта. Так, в Самарской области действует региональная программа "Мастер спорта", инициированная губернатором Вячеславом Федорищевым.

Основные события турнира:
15 мая, 16.00, Дворец спорта
Мастер-класс для участников турнира от двукратного Олимпийского чемпиона Романа Власова. Это уникальная возможность для юных спортсменов перенять опыт и знания у легенды греко-римской борьбы.
16 мая 11.00, набережная р. Волга (ЦСК ВВС). "Зарядка с чемпионом". Жители и гости Самары смогут присоединиться к утренней зарядке, которую проведут именитые спортсмены.
10.00 — 21.00, Дворец спорта. Отборочные и полуфинальные поединки. Зрители смогут увидеть захватывающие схватки молодых борцов, которые будут бороться за выход в финал.
17 мая, Дворец спорта
11.30 Командные фиджитал-поединки по греко-римской борьбе среди юношей. Это инновационный формат соревнований, сочетающий физические и цифровые элементы, открывающий новые горизонты в мире спорта.
13.00 Творческая часть турнира. Торжественная церемония будет представлять собой художественно-просветительский экскурс в историю нашей страны, будут расставлены сильнейшие акценты на развитии России, начиная со дня Великой Победы, заканчивая нашими днями. Зрители увидят путь страны от послевоенного восстановления до современности, преемственность поколений и достижения в различных областях. Каждый исторический этап раскроется через творческие номера с участием спортсменов и профессиональных коллективов.
14.00 Финальные поединки. Кульминация турнира — борьба за медали и звание чемпиона. Болельщики станут свидетелями ярких и напряженных схваток будущих звезд греко-римской борьбы.
На протяжении всех дней соревнований: встречи с легендами спорта, автограф и фотосессии с Александром Карелиным, Светланой Хоркиной, Романом Власовым и другими звездами спорта.
Выставка, посвященная 80-летию Победы: в рамках турнира будет работать выставка, подготовленная Самарским региональным отделением Поискового движения России.
Вход свободный.

Соревнования по греко-римской борьбе проводятся в память о благотворителе и меценате, заслуженном строителе России Игоре Александровиче Найвальте. Заслуженный строитель, талантливый руководитель оставил после себя не только впечатляющие архитектурные сооружения, но и наследие добра и духовности. Под его руководством реализовано множество сложных проектов, внедрены передовые технологии и обеспечено высочайшее качество строительства. Но главным делом жизни стало возрождение духовных ценностей. Около 70 православных храмов, возведенных при его участии, стали не только украшением городов, но и символами веры и надежды. На протяжении всей жизни Игорь Александрович оказывал огромную поддержку развитию детско-юношеского спорта — различным видам единоборств, тысячам спортсменов в России, был организатором большого количества спортивных состязаний.

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