Самарские спортсменки взяли медали первенства Европы по тайскому боксу

В Париже завершились чемпионат и первенство Европы по муайтай. В соревнованиях приняли участие 594 спортсмена из 44 стран, в том числе сборная России.
Две самарские спортсменки, представлявшие нашу страну, стали призерами соревнований.
Малика Алимбекова, воспитанница тренера Сергея Белякова, стала победительницей первенства Европы среди девушек до 16 лет в категории 60 кг.
Анастасия Христюкова, воспитанница Сергея Зоткина, стала серебряным призером континентального первенства среди спортсменок до 24 лет в весе 54 кг, сообщает региональный минспорта.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?