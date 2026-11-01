Самарские спортсменки взяли медали первенства Европы по тайскому боксу

В Париже завершились чемпионат и первенство Европы по муайтай. В соревнованиях приняли участие 594 спортсмена из 44 стран, в том числе сборная России.

Две самарские спортсменки, представлявшие нашу страну, стали призерами соревнований.

Малика Алимбекова, воспитанница тренера Сергея Белякова, стала победительницей первенства Европы среди девушек до 16 лет в категории 60 кг.

Анастасия Христюкова, воспитанница Сергея Зоткина, стала серебряным призером континентального первенства среди спортсменок до 24 лет в весе 54 кг, сообщает региональный минспорта.