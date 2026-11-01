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Единоборства Спорт

Самарские спортсменки взяли медали первенства Европы по тайскому боксу

ПАРИЖ. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Париже завершились чемпионат и первенство Европы по муайтай. В соревнованиях приняли участие 594 спортсмена из 44 стран, в том числе сборная России.

Две самарские спортсменки, представлявшие нашу страну, стали призерами соревнований.

Малика Алимбекова, воспитанница тренера Сергея Белякова, стала победительницей первенства Европы среди девушек до 16 лет в категории 60 кг.

Анастасия Христюкова, воспитанница Сергея Зоткина, стала серебряным призером континентального первенства среди спортсменок до 24 лет в весе 54 кг, сообщает региональный минспорта.

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