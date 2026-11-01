Евгения Шагарова стала призером всероссийских соревнований по фехтованию

В Саратове стартовал традиционный всероссийский турнир среди юных фехтовальщиков в возрасте от 13 до 15 лет, посвященный памяти олимпийских чемпионов Саратовской области по фехтованию Валентины Прудсковой, Юрия Шарова и Юрия Сисикина.

В соревнованиях по фехтованию на рапирах среди девочек 2011–2013 годов рождения среди 105 участников бронзовую медаль завоевала спортсменка из Самарской области Евгения Шагарова, сообщает минспорт Самарской области.