Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Нинбо

Уроженка Жигулевска, 13-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Нинбо, одолев в четвертьфинале соперницу из США Иву Йович, пишет championat.com.

Соперница занимает мировом рейтинге 12-е место.

Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:1.

По ходу матча Йович сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из шести заработанных. Шнайдер подала навылет четыре раза, сделала две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

В полуфинале Шнайдер сразится с победительницей матча между Еленой Рыбакиной и Катажиной Кавой.