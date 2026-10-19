Братья Бородачевы в составе сборной России завоевали "Трофей принца Такамадо"

Самарские спортсмены завоевали "Трофей принца Такамадо", передает пресс-служба регионального минспорта.

Мужская сборная России по рапире завоевала главный трофей этапа Кубка мира в Японии. В командных соревнованиях выступили Егор Баранников, Александр Керик и спортсмены из Самарской области Антон и Кирилл Бородачевы.

Победу рапиристов прокомментировал глава региона Вячеслав Федорищев: "Путь к победе был непростым, но наши ребята показали настоящий характер. От всей души поздравляю Антона и Кирилла, всю сборную России и их тренеров с этим выдающимся результатом!".