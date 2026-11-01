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Олимпийские Спорт

Диана Шнайдер выиграла турнир WTA-500 в Токио

ТОКИО. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Жигулевска 13-я ракетка мира Диана Шнайдер стала победительницей турнира WTA-500 в Токио, обыграв представительницу Канады Лейлу Фернандес, пишет championat.com.

Уже на старте матча Диана добралась до брейк-пойнта, а вот реализовать его не смогла — 0:1. Чуть позже россиянка вновь получила такой шанс, и на этот раз своего не упустила — 2:1. В седьмом гейме Шнайдер под ноль взяла ещё одну подачу Фернандес — 5:2, после чего ей оставалось только подать на партию. Россиянка даже заработала сетбол, однако так быстро завершить первый отрезок матча ей не удалось — 5:3. Зато через какое-то время Диана под ноль поставила победную точку — 6:4 за 46 минут.

В начале второй партии Шнайдер просто громила Лейлу: сперва Диана оформила брейк — 1:0, затем отвела от себя две угрозы соперницы — 2:0, вновь забрала подачу Фернандес — 3:0 — и увеличила преимущество — 4:0. Однако канадка не стала так быстро сдаваться и сумела размочить счёт — 4:1, а затем взять чужое — 4:2. Во время подачи россиянки на титул Лейла получила брейк-пойнты и с третьей попытки восстановила равновесие — 5:5. В итоге Шнайдер упустила этот сет — 5:7 за 56 минут.

В решающем сете Фернандес заработала тройной брейк-пойнт уже на самом старте, но Шнайдер собралась с силами и отстояла своё — 1:1. Далее Диана с первой попытки забрала подачу Лейлы — 3:2, под ноль подтвердила брейк — 4:2 — и оформила ещё один — 5:2. На этот раз у россиянки не возникло проблем с подачей на титул — 6:4, 5:7, 6:2 за 2 часа 21 минуту.

Для Дианы Шнайдер этот трофей стал первым в сезоне и шестым в карьере. По итогам японского турнира россиянка вернётся на свою лучшую позицию в рейтинге — 11-ю.

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