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Олимпийские Спорт

В Самаре подвели итоги первенств области по волейболу среди юношей и девушек

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В спортивном клубе "Динамо" прошли первенства Самарской области по волейболу среди юношей до 18 лет и девушек до 14 лет. Соревнования состоялись при поддержке федерального проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия".

За титул сильнейших боролись лучшие команды региона: с 9 по 11 октября — 8 коллективов юношей, а с 16 по 18 октября — 12 команд девушек. Три дня ярких атак, надёжных блоков, великолепной защиты и красивых подач увенчались следующими результатами.

Юноши до 18 лет (2010–2011 гг. р.):
1 место — ЦРВ "НОВА" (тренеры: Зайцев М.О., Ефимов А.А.)
2 место — СШОР г. о. Новокуйбышевск (тренер: Шишулин А.В.)
3 место — ОДЮЦРФКС "Факел" г. о. Самара (тренер: Горбунов П.А.)

Лучшие игроками турнира были признаны Ворежонков Григорий, Егин Арсений, Сургаев Иван, Стариков Степан и Захаров Вячеслав.

Девушки до 14 лет (2014–2015 гг. р.):
1 место — СШОР № 2 "Ювента" г. о. Тольятти (тренеры: Игушкин В.А., Ищенко И.Г.)
2 место — СШОР г. о. Новокуйбышевск (тренеры: Хафизова Н.И., Ивашова В.А.)
3 место — СШОР № 17 г. о. Самара (тренер: Самохвалов А.С.)

Лучшие результы среди девушек показали Шитова Варвара, Унтила Мила, Голованова Дарья, Макарова Кристина и Манейкина Полина.

На соревнованиях юношей присутствовал региональный координатор партийного проекта "Детский спорт", председатель комитета по образованию, спорту, молодёжной политике, культуре и туризму Самарской Губернской думы Роман Балтер. Он поздравил спортсменов с победой и отметил, что подобные турниры дают юным волейболистам возможность проявить себя и сделать первый шаг в большой спорт.

"Очень рад видеть на площадке столько увлечённых, целеустремлённых ребят. Такие соревнования — это не только борьба за медали, но и настоящая школа командного духа, характера и воли к победе. Проект "Детский спорт" создан именно для того, чтобы у каждого ребёнка была возможность заниматься любимым видом спорта, расти и добиваться успехов. Уверен, что среди сегодняшних участников есть будущие звезды не только самарского, но и российского волейбола. Поздравляю победителей и призёров, а всем командам желаю не останавливаться на достигнутом и продолжать тренироваться", — подчеркнул Роман Балтер.

Впереди у спортсменов новые старты. Уже в ближайшие выходные с 24 по 26 октября, в Самаре состоится первенство Самарской области по волейболу среди юношей до 14 лет, где за победу поборются команды сильнейших.

Напомним, что в Народной программе партии "Единая Россия" поставлена задача по созданию условий для физического развития детей и массового спорта. Партийный проект "Детский спорт" направлен на вовлечение подрастающего поколения в регулярные занятия физической культурой, независимо от места проживания, на развитие школьных спортивных клубов и дворовых видов спорта.

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