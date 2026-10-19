В Самаре подвели итоги первенств области по волейболу среди юношей и девушек

В спортивном клубе "Динамо" прошли первенства Самарской области по волейболу среди юношей до 18 лет и девушек до 14 лет. Соревнования состоялись при поддержке федерального проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия".
За титул сильнейших боролись лучшие команды региона: с 9 по 11 октября — 8 коллективов юношей, а с 16 по 18 октября — 12 команд девушек. Три дня ярких атак, надёжных блоков, великолепной защиты и красивых подач увенчались следующими результатами.
Юноши до 18 лет (2010–2011 гг. р.):
1 место — ЦРВ "НОВА" (тренеры: Зайцев М.О., Ефимов А.А.)
2 место — СШОР г. о. Новокуйбышевск (тренер: Шишулин А.В.)
3 место — ОДЮЦРФКС "Факел" г. о. Самара (тренер: Горбунов П.А.)
Лучшие игроками турнира были признаны Ворежонков Григорий, Егин Арсений, Сургаев Иван, Стариков Степан и Захаров Вячеслав.
Девушки до 14 лет (2014–2015 гг. р.):
1 место — СШОР № 2 "Ювента" г. о. Тольятти (тренеры: Игушкин В.А., Ищенко И.Г.)
2 место — СШОР г. о. Новокуйбышевск (тренеры: Хафизова Н.И., Ивашова В.А.)
3 место — СШОР № 17 г. о. Самара (тренер: Самохвалов А.С.)
Лучшие результы среди девушек показали Шитова Варвара, Унтила Мила, Голованова Дарья, Макарова Кристина и Манейкина Полина.
На соревнованиях юношей присутствовал региональный координатор партийного проекта "Детский спорт", председатель комитета по образованию, спорту, молодёжной политике, культуре и туризму Самарской Губернской думы Роман Балтер. Он поздравил спортсменов с победой и отметил, что подобные турниры дают юным волейболистам возможность проявить себя и сделать первый шаг в большой спорт.
"Очень рад видеть на площадке столько увлечённых, целеустремлённых ребят. Такие соревнования — это не только борьба за медали, но и настоящая школа командного духа, характера и воли к победе. Проект "Детский спорт" создан именно для того, чтобы у каждого ребёнка была возможность заниматься любимым видом спорта, расти и добиваться успехов. Уверен, что среди сегодняшних участников есть будущие звезды не только самарского, но и российского волейбола. Поздравляю победителей и призёров, а всем командам желаю не останавливаться на достигнутом и продолжать тренироваться", — подчеркнул Роман Балтер.
Впереди у спортсменов новые старты. Уже в ближайшие выходные с 24 по 26 октября, в Самаре состоится первенство Самарской области по волейболу среди юношей до 14 лет, где за победу поборются команды сильнейших.
Напомним, что в Народной программе партии "Единая Россия" поставлена задача по созданию условий для физического развития детей и массового спорта. Партийный проект "Детский спорт" направлен на вовлечение подрастающего поколения в регулярные занятия физической культурой, независимо от места проживания, на развитие школьных спортивных клубов и дворовых видов спорта.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!