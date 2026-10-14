Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира в Китае

Уроженка Жигулевска, 13-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Ухане, пишет championat.com.

В матче второго круга Шнайдер уверенно обыграла 79-ю ракетку мира из Казахстана Юлию Путинцеву. Их встреча продлилась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу россиянки.

В рамках встречи Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Путинцевой ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Шнайдер в Ухане станет победительница матча Каролина Мухова (Чехия) — Кэти Макнелли (США).