Андрей Буков и Игорь Полянский стали серебряными призерами Кубка мира по паратриатлону

12 октября в Японии состоялись соревнования Кубка мира по паралимпийскому триатлону. В нейтральном статусе в них приняла участие сборная России — 9 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения.

Триатлонист из Самарской области Андрей Буков и его ведущий Игорь Полянский завоевали серебро в классе PTVI 2.

Дистанция состояла из заплыва на 750 метров в открытой воде, затем 20 км гонка на велосипеде-тандеме и 5 км бег.

Спортсмены выиграли первый водный этап, а на финише российский экипаж был вторым с результатом 1:01:21, уступив лидеру, испанцу Эктору Катала Лапарра, 15 секунд.