С пятницы, 27 ноября, перевозки по маршруту "Самара (Октябрьский спуск) — с. Рождествено" снова выполняются. Из‑за планового ремонта теплохода "Окский‑35" на линию вышел паром "СП‑103" (ООО "Судоходная компания "Бурлак"), сообщает региональный минтранс.
Накануне, 26 ноября, движение приостанавливали, так как требовалось дооборудовать причал в Самаре под габариты нового судна.
Рейсы идут по расписанию:
- из Рождествено — в 06:00, 12:30, 16:30;
- из Самары — в 08:00, 14:00, 18:00.
Расписание может корректироваться с учетом погоды и обстановки на воде. Тарифы — действующие в навигацию 2026 года.
По вопросам работы переправы можно звонить в ООО "Судоходная компания "Бурлак": +7 (902) 299‑90‑10.