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С пятницы, 27 ноября, перевозки по маршруту "Самара (Октябрьский спуск) — с. Рождествено" снова выполняются. Из‑за планового ремонта теплохода "Окский‑35" на линию вышел паром "СП‑103" (ООО "Судоходная компания "Бурлак"), сообщает региональный минтранс.

Фото: минтранс Самарской области