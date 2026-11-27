Губернатор Вячеслав Федорищев вышел с законодательной инициативой в Самарскую областную Думу. Он предложил закрепить в Уставе Самарской области статус Регионального совета.

Региональный совет — это совещательный орган. Он станет площадкой для выработки наиболее сбалансированных и учитывающих интересы всех сторон предложений, направленных на развитие Самарской области и решение стратегических вопросов.

В состав Регионального совета войдут члены областного правительства, депутаты Думы, главы городов и муниципальных районов. Также к участию в его работе будут приглашены руководители крупнейших предприятий, ректоры вузов, представители бизнеса, лидеры общественных объединений. Создание Регионального совета не повлечет дополнительной финансовой нагрузки на бюджет региона.

"Создание такого координационного механизма поможет нам эффективнее решать общие вопросы и действовать более слаженно", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.