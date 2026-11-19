В четверг, 19 ноября, состоялось очередное заседание Думы городского округа Самара. Одним из ключевых вопросов повестки стали результаты мониторинга соблюдения антикоррупционного законодательства депутатами гордумы.
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подобные проверки являются системными и проводятся как в органах законодательной, так и исполнительной власти. В этот раз аудит прошел в городском парламенте.
По итогам проверки были выявлены нарушения требований антикоррупционного законодательства у шести народных избранников. А именно депутатами Алексеем Авдеевым, Михаилом Чистяковым, Виталием Пичкуновым, Владимиром Викулиным, Денисом Купцовым, Владиславом Широчиным в сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не была отражена исчерпывающая информация.
Так, например, депутат Авдеев при подаче сведений о доходах не указал сведения о недвижимости и транспортном средстве. А депутаты Чистяков и Пичкунов не указали участие в управлении коммерческими организациями в отношении себя или членов семьи. Остальные депутаты также должным образом не оформили сведения о полученных доходах и срочных обязательствах имущественного характера.
К нарушителям уже приняты меры дисциплинарного воздействия — им вынесены предупреждения.
Руководство Думы подчеркнуло, что работа в направлении соблюдения этических и правовых норм будет только усиливаться. В частности, контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства в отношении депутатского корпуса планируется ужесточить, чтобы исключить любые нарушения и конфликты интересов.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???