В четверг, 19 ноября, состоялось очередное заседание Думы городского округа Самара. Одним из ключевых вопросов повестки стали результаты мониторинга соблюдения антикоррупционного законодательства депутатами гордумы.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подобные проверки являются системными и проводятся как в органах законодательной, так и исполнительной власти. В этот раз аудит прошел в городском парламенте.

По итогам проверки были выявлены нарушения требований антикоррупционного законодательства у шести народных избранников. А именно депутатами Алексеем Авдеевым, Михаилом Чистяковым, Виталием Пичкуновым, Владимиром Викулиным, Денисом Купцовым, Владиславом Широчиным в сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не была отражена исчерпывающая информация.

Так, например, депутат Авдеев при подаче сведений о доходах не указал сведения о недвижимости и транспортном средстве. А депутаты Чистяков и Пичкунов не указали участие в управлении коммерческими организациями в отношении себя или членов семьи. Остальные депутаты также должным образом не оформили сведения о полученных доходах и срочных обязательствах имущественного характера.

К нарушителям уже приняты меры дисциплинарного воздействия — им вынесены предупреждения.

Руководство Думы подчеркнуло, что работа в направлении соблюдения этических и правовых норм будет только усиливаться. В частности, контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства в отношении депутатского корпуса планируется ужесточить, чтобы исключить любые нарушения и конфликты интересов.