Виталий Шабалатов побывал с рабочим визитом в Клявлинском районе

Развитие рыбоводства, инвестиции в строительство новых площадок по разведению крупного рогатого скота и обновление социальных объектов: председатель правительства региона побывал с рабочим визитом в Клявлинском районе.
Первый заместитель губернатора Самарской области — председатель правительства региона Виталий Шабалатов и министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов побывали с рабочим визитом в Клявлинском районе.
Программа рабочей поездки началась с посещения крестьянского фермерского хозяйства в селе Новые Сосны, где разводят радужную форель.
Сейчас в хозяйстве работают 46 бассейнов по выращиванию форели, куда круглый год поступает родниковая вода. Для обеспечения оптимальных условий развития поголовья установлена система замкнутого водоснабжения. Благодаря ей в закрытом помещении круглый год поддерживается необходимая температура.
На сегодняшний день в хозяйстве 40 тонн форели: 20 тонн товарной рыбы и 20 тонн малька. Продукция предприятия пользуется высоким спросом и поставляется в торговые сети Самарской области и соседних регионов.
Недавно в хозяйстве приступили к реализации нового проекта: промышленному разведению осетровых. В специальных бассейнах отдельно содержится порядка 6 тонн осетра.
При этом основным направлением деятельности форелевого хозяйства было и остается туристическое. На территории хозяйства находятся два больших пруда, где специально для рыбной ловли разводят зеркального карпа и карася. Гости фермы могут расположиться в домиках с круглогодичным размещением, для них работает кафе "Царская рыба". В летний период туристы могут порыбачить, искупаться в бассейне, зимой можно покататься на лыжах и тюбингах.
"Такие хозяйства однозначно будем поддерживать. Потенциал развития рыбоводства в регионе оцениваю как очень высокий, это еще одно перспективное направление АПК в нашей области. Но важно отметить, что хозяйство решает сразу две задачи: производит уникальные продукты питания и развивает туристическое направление. Создание условий для внутреннего туризма — одно из приоритетных направлений работы правительства Самарской области. Такую задачу ставит перед нами губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Посещение сельскохозяйственных и природных объектов с туристическими целями сейчас находится на пике популярности. Это привлекает в Самарскую область гостей из других субъектов Федерации и является отличным вариантом отдыха для жителей Самарской области", — отметил председатель правительства.
В ходе рабочего визита первый заместитель губернатора побывал также на двух проблемных социальных объектах района. Это средняя школа в Клявлино и сельский Дом культуры в селе Старое Резяпкино.
Виталий Шабалатов поручил подготовить проектно-сметную документацию для ремонта школы и проработать вопрос о строительстве нового модульного здания для размещения Дома культуры.
В завершение поездки председатель областного правительства посетил ООО "Северная Нива Самара", которое реализует инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса КРС на 3550 коров и площадок для выращивания молодняка КРС на 5100 голов. Предприятие специализируется на разведении крупного рогатого скота молочного направления, выращивает зерновые, зернобобовые, масличные культуры. Также хозяйство самостоятельно обеспечивает потребности молочного стада в сочных и грубых кормах.
Сегодня на территории комплекса ведутся работы по строительству площадок для содержания молодняка КРС, кормосклада, лагун, санпропускника, внутриплощадочных дорог, а также благоустройство территории. В производственном хозяйстве уже содержится более 5800 голов крупного рогатого скота. В прошлом году "Северная Нива Самара" произвела порядка 24 тонн молока. На предприятии трудятся 328 человек.
На рабочем совещании обсудили развитие предприятия и взаимодействие с муниципальными органами исполнительной власти в рамках дальнейшей модернизации производства.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???