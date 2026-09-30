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Виталий Шабалатов побывал с рабочим визитом в Клявлинском районе

КЛЯВЛИНО. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Развитие рыбоводства, инвестиции в строительство новых площадок по разведению крупного рогатого скота и обновление социальных объектов: председатель правительства региона побывал с рабочим визитом в Клявлинском районе.

Фото: Администрация Клявлинского района

Первый заместитель губернатора Самарской области — председатель правительства региона Виталий Шабалатов и министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов побывали с рабочим визитом в Клявлинском районе.

Программа рабочей поездки началась с посещения крестьянского фермерского хозяйства в селе Новые Сосны, где разводят радужную форель.

Сейчас в хозяйстве работают 46 бассейнов по выращиванию форели, куда круглый год поступает родниковая вода. Для обеспечения оптимальных условий развития поголовья установлена система замкнутого водоснабжения. Благодаря ей в закрытом помещении круглый год поддерживается необходимая температура.

На сегодняшний день в хозяйстве 40 тонн форели: 20 тонн товарной рыбы и 20 тонн малька. Продукция предприятия пользуется высоким спросом и поставляется в торговые сети Самарской области и соседних регионов.

Недавно в хозяйстве приступили к реализации нового проекта: промышленному разведению осетровых. В специальных бассейнах отдельно содержится порядка 6 тонн осетра.

При этом основным направлением деятельности форелевого хозяйства было и остается туристическое. На территории хозяйства находятся два больших пруда, где специально для рыбной ловли разводят зеркального карпа и карася. Гости фермы могут расположиться в домиках с круглогодичным размещением, для них работает кафе "Царская рыба". В летний период туристы могут порыбачить, искупаться в бассейне, зимой можно покататься на лыжах и тюбингах.

"Такие хозяйства однозначно будем поддерживать. Потенциал развития рыбоводства в регионе оцениваю как очень высокий, это еще одно перспективное направление АПК в нашей области. Но важно отметить, что хозяйство решает сразу две задачи: производит уникальные продукты питания и развивает туристическое направление. Создание условий для внутреннего туризма — одно из приоритетных направлений работы правительства Самарской области. Такую задачу ставит перед нами губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Посещение сельскохозяйственных и природных объектов с туристическими целями сейчас находится на пике популярности. Это привлекает в Самарскую область гостей из других субъектов Федерации и является отличным вариантом отдыха для жителей Самарской области", — отметил председатель правительства.

В ходе рабочего визита первый заместитель губернатора побывал также на двух проблемных социальных объектах района. Это средняя школа в Клявлино и сельский Дом культуры в селе Старое Резяпкино.
Виталий Шабалатов поручил подготовить проектно-сметную документацию для ремонта школы и проработать вопрос о строительстве нового модульного здания для размещения Дома культуры.

В завершение поездки председатель областного правительства посетил ООО "Северная Нива Самара", которое реализует инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса КРС на 3550 коров и площадок для выращивания молодняка КРС на 5100 голов. Предприятие специализируется на разведении крупного рогатого скота молочного направления, выращивает зерновые, зернобобовые, масличные культуры. Также хозяйство самостоятельно обеспечивает потребности молочного стада в сочных и грубых кормах.

Сегодня на территории комплекса ведутся работы по строительству площадок для содержания молодняка КРС, кормосклада, лагун, санпропускника, внутриплощадочных дорог, а также благоустройство территории. В производственном хозяйстве уже содержится более 5800 голов крупного рогатого скота. В прошлом году "Северная Нива Самара" произвела порядка 24 тонн молока. На предприятии трудятся 328 человек.

На рабочем совещании обсудили развитие предприятия и взаимодействие с муниципальными органами исполнительной власти в рамках дальнейшей модернизации производства.

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