В Елховском районе иностранец поплатился крупным штрафом за мелкую взятку

В Елховском районе Самарской области суд вынес приговор иностранному гражданину, который хотел "замять" нарушение ПДД с помощью взятки.

Как рассказали в региональной прокуратуре, мужчина, нарушив правила дорожного движения, предложил инспектору госавтоинспекции 2 000 рублей, чтобы избежать административной ответственности.

Сотрудник ГИБДД не принял деньги и пресек противоправное действие. По итогам разбирательства суд признал мужчину виновным в покушении на дачу мелкой взятки и назначил ему штраф в размере 35 тыс. рублей.