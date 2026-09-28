Директору завода "Коммунар" добавили полгода колонии

Стали известны детали второго уголовного дела директора завода "Коммунар" (пгт Петра Дубрава) Марины Галимовой. В Волжском районном суде этот процесс закрыли от СМИ, однако в апелляции журналиста Волга Ньюс пустили в зал суда.
Напомним, Волжский районный суд рассматривал два уголовных дела Галимовой. Первое - по обвинению в передаче взяток руководителю военного представительства Минобороны при заводе, второе - по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.
По первому делу Галимову в феврале приговорили к девяти годам колонии и 11 млн руб. штрафа. Взятки она передавала руководителю военного представительства Минобороны при заводе, чтобы тот позволял завышать стоимость продукции.
Приговор по делу о злоупотреблении должностными полномочиями был вынесен в июне, но не публиковался. Также ни суд, ни правоохранители не публиковали сообщений по итогам рассмотрения данного дела. На минувшей неделе в Самарском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба адвокатов Марины Галимовой на этот приговор. Судебная коллегия под председательством Натальи Малаховой в удовлетворении жалобы отказала.
По словам защитников осужденной, они так и не смогли добиться от предварительного следствия сути предъявленного обвинения. Фабула дела связана с заключенным в 2016 г. контрактом на установку и запуск в производство специализированной линии по изготовлению нитропленки. Чтобы запустить линию в производство, было необходимо возведение противопожарной стенки, которая не была указана в контракте. Это потребовало дополнительного времени и финансирования. Пусконаладочные работы обвинение и отнесло к "длительном простою", хотя сама длительность простоя в обвинении не была указана.
По утверждению обвинения, контракт относился к оборонзаказу. Галимова с этим не согласна. Она утверждает, что оборонные заказы оформляются другим видом договоров и финансируются определенным закрепленным банком. Исполняемый же договор оплачивался казначейством и не имел специального обозначения как относящийся к оборонзаказу. При этом продукцию завод поставлял предприятиям, не относящихся к ВПК.
Однако государственный обвинитель считает, что, если продукция завода использовалась при производстве снарядов, то завод выполнял оборонзаказ.
Также адвокаты указывали на то, что выполнение контракта было оплачено авансом еще в 2016 году. В то время как обвинение называет время окончания преступления момент передачи подписанного акта о выполнении контракта для проведения оплаты.
Кроме прочего, защита оспаривала вмененный ущерб в 63 млн рублей. Это стоимость всего контракта. Линия же до сих пор работает, и ни одной рекламации на задержку поставки или качество продукции не поступало.
Приговор по этому делу — шесть лет лишения свободы. Однако после частичного сложения с наказанием по делу о взятке в результате Галимовой "накинули" полгода колонии общего режима.
У защиты есть возможность обжаловать данное решение в кассационной инстанции.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...