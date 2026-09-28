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Общество

Повар из Самарской области поборется в "Битве шефов" за место в команде Ивлева или Агзамова

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На телеканале "Пятница!" в понедельник, 28 сентября,в 19:00 повар из Тольятти поборется за место в проекте "Битва шефов".

На телеканале "Пятница!" продолжается шестой сезон проекта "Битва шефов" — кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России.

В числе участников кастинга оказалась 41-летняя Анастасия Глухова из Тольятти. На кастинг в шоу Анастасия принесла фаршированный перец.

Фото: пресс-служба телеканала "Пятница"

Если Анастасии удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

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