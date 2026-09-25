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Молодежная политика Общество

От идеи к результату: как конкурс "Студент года" помогает самарским студентам реализовывать себя и получать признание заслуг

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжается заявочная кампания юбилейного сезона конкурса "Студент года"-2026. Подать заявку можно до 23:59 30 сентября на сайте studentgoda63.ru. Для многих его участников Конкурс становится не только возможностью получить признание, но и шагом к дальнейшему развитию собственных проектов, инициатив и профессиональных компетенций.

Фото: Пресс-служба Конкурса "Студент года"

Уже 15-й год конкурс объединяет студентов ссузов и вузов Самарской области, которые развиваются в общественной и добровольческой деятельности, спорте, творчестве, науке, медиа и других направлениях. В 2026 году Конкурс проходит под слоганом "Дело за тобой" - его участникам предлагают не просто рассказать о своих достижениях, а показать результат того, что они уже делают.

Для Сергея Чертыковцева из Медицинского университета "Реавиз", представлявшего на Конкурсе в 2025 году Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной, участие в конкурсе "Студент года" стало этапом постепенного процесса роста. Впервые он пришел на Конкурс еще на втором курсе колледжа по совету руководства. С первой попытки пройти дальше не удалось, однако уже через год он вернулся к участию и получил важную обратную связь от экспертов.

"Это было уникальное событие, где эксперты и члены жюри давали обратную связь и рассказывали, что нужно доработать, чтобы быть лучшим. Здесь как раз началась вся эта дорога: я начал нарабатывать опыт, компетенции, необходимые для того, чтобы успешно выступить, показать свою деятельность и проект", - вспоминает Сергей.

К четвертому курсу студент решил вновь принять участие сразу в двух номинациях - "Студенческий лидер ссуза" и "Доброволец года". В последней он стал победителем 2025 года. Одним из ключевых направлений его работы стал проект "Сердца молодых" (школа первой помощи), который он развивал вместе с другими студентами и преподавателями колледжа. Участие в конкурсе "Студент года", по его словам, помогло вывести эту деятельность на новый уровень.

"Я понял, что нужно свой проект грамотно упаковать, красиво представить и разворачивать это дело не только в масштабах своего учреждения, но и региона. В этом как раз мне помог конкурс "Студент года" - эксперты подсказывали, где нужно доработать, на какие нюансы обратить внимание, и показывали опыт других участников", - рассказал Сергей.

Еще одним результатом участия стали новые профессиональные и дружеские связи. По словам Сергея, после Конкурса в его окружении появилось много людей из разных сфер, с которыми он продолжает общаться и обмениваться опытом.

История Виктории Каплуновой показывает другой эффект Конкурса - возможность поверить в собственные силы и заявить о своей инициативе. Виктория представляет Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики и возглавляет Объединенный совет обучающихся.
Она стала первым студентом своего вуза, испытавшим себя в номинации "Студенческий лидер вуза", и победила. По словам Виктории, этот результат оказался важен не только лично для нее, но и для всей команды.

"В какой-то момент я поверила, что могу что-то сделать одна, без команды. Хотя команда тоже вложилась в эту победу, я все равно поверила, что я одна тоже чего-то стою. А для Совета это было огромным достижением, потому что мы буквально существовали две недели. Мы поняли, что, раз нас оценили на региональном уровне, мы сделали все правильно", - поделилась мнением Виктория Каплунова.
Для участников Конкурс становится пространством, где можно попробовать свои силы, получить профессиональную обратную связь и увидеть, как развиваются другие студенты. А иногда - просто сделать первый шаг, который впоследствии открывает новые возможности.

"Не бойтесь, верьте в свои силы и поймите, что вас достаточно для того, чтобы выиграть и достойно представить свои проекты", - советует будущим участникам Виктория.

В 2026 году у студентов Самарской области снова есть возможность заявить о своих достижениях, представить собственные инициативы и получить оценку экспертов. Главное - показать дело, которое уже за ними стоит.

Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области "Студент года" проводится с 2012 года. Участниками могут стать студенты, обучающиеся по очной форме в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, включая филиалы на территории Самарской области. На момент проведения очного этапа возраст участников не должен превышать 25 лет для студентов СПО и 27 лет для студентов вузов.
Организаторами Конкурса выступают министерство молодежной политики Самарской области, Совет ректоров образовательных организаций высшего образования Самарской области, Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области и ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики".

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