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Сбер: абитуриенты Поволжья получили почти 12 млн рублей по образовательным кредитам

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Летом текущего года Сбер запустил собственную программу льготного образовательного кредитования. Благодаря этому абитуриенты, поступающие в вузы и ссузы, могут получить в банке средства на обучение по направлениям, не входящим в перечень приоритетных. Во время учёбы действуют сниженные платежи. Общий срок кредитования складывается из продолжительности обучения и последующих 15 лет. Полностью или частично погасить кредит можно досрочно в любое время.

За период действия программы жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей получили в Сбере 12,7 млн рублей на обучение. Самыми популярными направлениями стали — "экономика", "юриспруденция", "стоматология", "экономическая безопасность" и "психология".

Получить необходимые средства для оплаты обучения можно в любой момент. Ключевое условие — у поступающего должен быть подписан договор с учебным заведением (вузом или колледжем) на оказание платных образовательных услуг.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Мы видим, что спрос на образование становится всё более гибким, и наша задача — предложить абитуриентам решение под любую траекторию. С конца 2025 года образовательный кредит с господдержкой стал доступен только для приоритетных специальностей, но у большого числа поступающих разное видение своего будущего. Многие выбирают экономические, гуманитарные направления, юридическую стезю. Поэтому мы запустили новый продукт с льготными платежами, чтобы у студентов была возможность учиться с комфортом и не волноваться об оплате. Быть рядом — одна из основ философии нашего банка. Важно отметить, что и программа с господдержкой, и без неё объединены в единый клиентский путь в СберБанк Онлайн: система сама подскажет, какое решение подходит под выбранную специальность".

Вместе с этим не снижается и популярность приоритетных направлений для обучения, по которым по-прежнему доступен классический образовательный кредит с господдержкой. В топ-5 самых популярных специальностей этой программы в Поволжье вошли "лечебное дело", "разработка и управление программным обеспечением", "сестринское дело", "информационные системы и технологии", а также "педиатрия".

С начала января по август текущего года абитуриенты Поволжья получили финансовую поддержку от Сбера на сумму в 1,15 млрд рублей, что на 13,1% больше, чем за аналогичный период 2025 (1,02 млрд рублей). Всего с января по август 2026 жители семи регионов оформили 2278 образовательных кредитов.

В 2025 году в России около 75% образовательных кредитов оформили для получения высшего образования, ещё 25% — среднего профессионального. В 2026-м структура спроса изменилась: по первым результатам приёмной кампании доля кредитов на обучение в колледжах выросла примерно до 40%, а на обучение в вузах — снизилась до 60%.

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