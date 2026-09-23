Россияне отложили вдолгую со Сбером почти 394 млрд рублей

С начала года россияне направили 394 млрд рублей в долгосрочные сберегательные инструменты в Сбере — полисы накопительного страхования жизни (НСЖ) и программу долгосрочных сбережений (ПДС). Такие данные получили аналитики СберНПФ и СберСтрахования жизни в преддверии конференции Сбера по инвестициям "Настоящее — будущее".
Как копят со страховкой
За 8 месяцев 2026 года россияне направили в продукты накопительного страхования жизни (НСЖ) от СберСтрахования жизни 287 млрд рублей. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний срок формирования накоплений составляет 5 лет и более.
38% всех вложений приходится на представителей поколения Х (1965-1979), по 29% — на поколение бумеров (1946-1964) и миллениалов (1980-1996). На поколение зумеров (1997-2012) приходится только 4% накоплений. Традиционно женщины копят чаще мужчин — 66 и 34% соответственно.
Чаще всего с программами накопительного страхования жизни формируют накопления жители Москвы и Московской области (24%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (5%), Тюмени, Свердловской области, Пермского края и Республики Башкортостан (по 4%).
Как делают долгосрочные сбережения
В январе — августе россияне стали на 68% больше вкладывать в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в СберНПФ: сумма личных взносов достигла 106,9 млрд рублей. На эти деньги людям начислят господдержку. Напомним, в июле клиенты СберНПФ получили 119,7 млрд рублей таких доплат за 2025 год.
Почти половину (43%) ПДС-счетов открывают представители поколения X, родившиеся в 1965–1979 гг. Треть (34%) копилок подключают бумеры (1946-1964), 21% — миллениалы (1980-1997), 2% — зумеры (после 1997 года). Женщины активнее откладывают на будущее с господдержкой: они заключили 68% договоров.
Жители Москвы и Подмосковья чаще всех в стране вступают в программу долгосрочных сбережений: с начала года они открыли 13% таких счетов в СберНПФ. На Санкт-Петербург и Ленинградскую область приходится 5% ПДС-копилок, на Краснодарский край — 4%, на Республику Башкортостан и Свердловскую область — по 3% соответственно.
Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока "Управления благосостоянием" Сбера:
"Россияне с каждым годом всё серьёзнее подходят к финансовому планированию и накоплениям разной срочности. Это подтверждает и наша статистика: за 8 месяцев текущего года люди вложили 394 млрд рублей в долгосрочные сберегательные инструменты Сбера — программу долгосрочных сбережений и накопительное страхование жизни. Это почти в два раза больше, чем год назад. Такая динамика косвенно свидетельствует о росте благосостояния десятков тысяч российских семей. Эти инструменты помогают людям копить на разные цели, будь то образование детей, покупка недвижимости или пенсия. Налоговые льготы и система гарантирования от Агентства по страхованию вкладов позволяют накапливать еще более эффективно".
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