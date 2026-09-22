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ВТБ: накопительные счета стали главным инструментом сбережений в августе

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В августе вкладчики активно перераспределяли средства в пользу накопительных счетов — этот инструмент оказался самым востребованным среди всех сберегательных продуктов на рынке. По прогнозам ВТБ, общерыночный объем средств на накопительных счетах в августе вырос на 78 млрд рублей (+0,7%) и превысил 10,7 трлн. С начала года прирост составил почти 1,5 трлн рублей (16%).

"Мы видим, что сберегательное поведение россиян становится более осознанным: они все реже держат свободные деньги на текущем счете без дохода и все чаще распределяют их между накопительным счетом и вкладом в зависимости от горизонта планирования. Люди хотят одновременно и зафиксировать доходность на длинный срок, и иметь доступ к части средств здесь и сейчас. Примерно 15% вкладчиков одновременно держат средства и на депозите, и на накопительном счете. Такой сбалансированный подход к управлению личными финансами мы наблюдаем у все большего числа вкладчиков. И рыночная динамика в августе это подтверждает: накопительный счет становится базовым инструментом финансовой подушки безопасности", — прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

Максимальная ставка по накопительному счету — 14,2% годовых. С 16 сентября ВТБ улучшил условия по рублевым вкладам на долгие сроки. Рост доходности составил до 2,4 п. п. Теперь максимальная ставка в банке доступна на 1,5 года — до 13,9% годовых.

По оценке банка, объем привлеченных средств в российских банках по итогам 2026 года достигнет 71 трлн рублей, а в следующем году может сохранить нынешние темпы роста.

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