Сбер увеличил портфель кредитов юрлицам на 4% с начала года

Кредитный портфель юридических лиц в Сбербанке вырос на 4% с начала года. Об этом в интервью ИС "Вести" на полях Восточного экономического форума заявил заместитель председателя правления Сбера Анатолий Попов.
По его словам, кредитный портфель в Сбере на текущий момент составляет 31,8 трлн рублей.
"Кредитный портфель юридических лиц с начала года вырос на 4%. Почти половину роста обеспечил один июль, и поэтому, собственно, мы сохраняем свой прогноз от 8% до 10% на конец года. Частично на это влияет и объем валютной переоценки, потому что часть кредитного портфеля номинирована в иностранной валюте, хотя и расчеты по ним обычно проводятся в рублях. Это и юани, и другие валюты, поэтому все в том числе будет зависеть от курса рубля, который будет сформирован на конец года", — сказал Анатолий Попов.
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