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В ПСБ спрогнозировали вытеснение традиционного банкинга в международных расчетах

ВЛАДИВОСТОК. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Михаил Дорофеев, заместитель председателя ПСБ, в ходе своего выступления на флагманском диалоге "Будущее финансов. Новые контуры международной конкурентоспособности" в рамках Восточного экономического форума, выразил мнение, что современная система компаний, которые обеспечивают сегодня бесшовные трансграничные платежи, формирует простой и быстрый альтернативный расчётный контур для участников ВЭД.

Фото: предоставлено ПСБ

"Традиционная банковская система долгое время обеспечивала понятный механизм международных расчетов. В последнее время международный комплаенс на банковские переводы стал ужесточаться, все больше стран вовлекается в санкционную орбиту, а предпринимателю нужно быстро, надежно, безопасно и законно осуществить платеж, поэтому стали появляться альтернативные предложения и так называемые альтернативные методы платежа, которые совершенно противоположны традиционному банкингу", — отметил Михаил Дорофеев.

Такие решения, по его словам, появляются не только в России: "Региональные и субрегиональные компании в разных странах начинают взаимодействовать между собой. Постепенно вырабатывается механизм, который со временем если не заместит традиционный, то станет настолько масштабным, что предприниматель будет стоять перед реальным выбором: идти в банк или в альтернативную систему".

Российским примером такого альтернативного расчетного решения является созданная ПСБ система международных расчетов А7. Ее собственная платежная инфраструктура охватывает более 100 стран. С системой работают 15 тыс. клиентов, ежедневно через нее проходит около 2 тыс. платежей. В 2025 году общий объем платежей достиг 10 трлн рублей — около 19% внешнеторговых расчетов российских компаний.

Отдельно Дорофеев отметил влияние технологических изменений на финансовую систему. По его словам, развитие цифровых решений и искусственного интеллекта приведет к ее существенной трансформации.

В дискуссии также приняли участие профессор Университета Манитобы Радика Десаи, экс-главный экономический советник правительства Индии Дипак Найяр, экономист Майкл Хадсон и руководитель экспертного центра по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ассоциации банков России Ольга Гончарова. В ходе сессии участники обсудили развитие международных расчетов, создание независимой финансовой инфраструктуры, а также финансовые и технологические инструменты для сотрудничества со странами Глобального Юга и Востока.

А7 — российская система международных расчетов, созданная банком ПСБ в 2024 году. Компания обеспечивает трансграничные платежи для российского бизнеса, помогая клиентам выстраивать стабильные и предсказуемые финансовые процессы.

Собственная платежная инфраструктура А7 охватывает более 100 стран. В октябре 2025 года А7 получила кредитный рейтинг AA (RU) со стабильным прогнозом от агентства АКРА2 источника.

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