16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ПСБ Private Banking второй раз получил "золото" Forbes Сбер: к технологии "Вжух" присоединился Совкомбанк В аэропортах запустили приоритетный маршрут для пассажиров Опрос ВТБ: 51% жителей ПФО признались, что дети копят лучше них Татьяна Гучева, Михаил Халява (ОТП Банк): "От ручных операций к единому процессу: как автоматизировать оценку кандидатов"

Банки Финансы

ПСБ Private Banking второй раз получил "золото" Forbes

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 90
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПСБ Private Banking второй год подряд отмечен "золотом" среди российских банков по версии рейтинга журнала Forbes. Важную роль в высокой оценке экспертов сыграли привлекательные условия по финансовым продуктам, объем клиентского портфеля, размещенного в различные активы, возможности альтернативных инвестиционных инструментов и гибкие условия обслуживания состоятельных клиентов.

За последний год ПСБ Private Banking запустил новый флагманский пакет услуг ПСБ "Элемент", улучшил условия программы лояльности, предложил новые накопительные продукты в китайских юанях и турецких лирах, а также расширил возможности lifestyle-сервисов, предложив полный комплекс услуг по сопровождению сделок с недвижимостью, приобретению эксклюзивных марок автомобилей и многое другое.

Одним из новых направлений ПСБ Private Banking стала работа по расширению инвестиций в предметы искусства. В партнерстве с одной из ведущих картинных галерей в конце прошлого года. ПСБ Private Banking открыл во флагманском офисе на улице Балчуг художественное пространство, где состоятельные клиенты могут приобрести в свою коллекцию работы известных художников. ПСБ также на постоянной основе организует тематические мероприятия с участием профессиональных арт-консультантов и ведущих представителей художественного мира.

"Эффективное управление и защита семейного капитала остается приоритетом в работе ПСБ Private Banking. Мы учитываем запросы и образ жизни каждого состоятельного клиента и создаем комплексную программу с оптимальными финансовыми, налоговыми и юридическими решениями по управлению активами. Одним из востребованных инструментов сохранения и приумножения капитала выступают альтернативные инвестиции, в том числе в искусство, позволяющие сформировать сбалансированный портфель и зафиксировать высокую доходность. Полученная награда — это не только признание наших достижений на рынке частного капитала, но и высокая ответственность, которая побуждает нас создавать новые актуальные продукты и сервисы для наших клиентов", — сказал Евгений Сафонов, старший вице-президент, директор департамента частного капитала ПСБ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6