В Минобороны РФ сообщили о сбитых над Самарской областью БПЛА

В ночь на четверг, 27 августа, над Самарской областью были перехвачены и сбиты вражеские БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 267 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - отмечается в сообщении.
Напомним, ночью на территории Самарской области были объявлены и беспилотная, и ракетная опасности. К утру появилась информация об отбое.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!