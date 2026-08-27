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Происшествия

В Минобороны РФ сообщили о сбитых над Самарской областью БПЛА

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на четверг, 27 августа, над Самарской областью были перехвачены и сбиты вражеские БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 267 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - отмечается в сообщении.

Напомним, ночью на территории Самарской области были объявлены и беспилотная, и ракетная опасности. К утру появилась информация об отбое.

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