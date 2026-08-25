Житель Елховского района заплатит штраф за оскорбление родственницы во время застолья

Прокуратура Елховского района Самарской области провела проверку по обращению заявительницы, которая рассказала, что во время застолья ее оскорбил родственник.
Женщина сделала мужчине замечание по поводу злоупотребления спиртным. В ответ нарушитель высказал оскорбления.
По инициативе прокурора мужчина привлечен к ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа 3 тыс. рубл., сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!