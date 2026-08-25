Житель Елховского района заплатит штраф за оскорбление родственницы во время застолья

Прокуратура Елховского района Самарской области провела проверку по обращению заявительницы, которая рассказала, что во время застолья ее оскорбил родственник.

Женщина сделала мужчине замечание по поводу злоупотребления спиртным. В ответ нарушитель высказал оскорбления.

По инициативе прокурора мужчина привлечен к ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа 3 тыс. рубл., сообщает пресс-служба областной прокуратуры.