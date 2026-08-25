ФСБ возбудила дело в отношении тольяттинца за призыв к экстремизму

Следственный отдел УФСБ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Тольятти Павла Трофимченко. По версии следствия, он призывал к расправе по национальному признаку.
По данным силовиков, мужчина в новостном паблике, доступном неограниченному числу пользователей, написал оскорбительный комментарий с призывом уничтожать представителей определенной национальности.
В публикации была размещена видеозапись с текстом, описывающим конфликт между сотрудником московского метрополитена и лицом, возможно прибывшим из одной из республик. Как подтвердили специалисты, комментарий содержит призыв к осуществлению экстремистской деятельности (к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти либо вражды).
В августе правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Для подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках