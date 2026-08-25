ФСБ возбудила дело в отношении тольяттинца за призыв к экстремизму

Следственный отдел УФСБ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Тольятти Павла Трофимченко. По версии следствия, он призывал к расправе по национальному признаку.

По данным силовиков, мужчина в новостном паблике, доступном неограниченному числу пользователей, написал оскорбительный комментарий с призывом уничтожать представителей определенной национальности.

В публикации была размещена видеозапись с текстом, описывающим конфликт между сотрудником московского метрополитена и лицом, возможно прибывшим из одной из республик. Как подтвердили специалисты, комментарий содержит призыв к осуществлению экстремистской деятельности (к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти либо вражды).

В августе правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Для подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.