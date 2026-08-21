В Самаре будут судить пару наркосбытчиков, торговавших мефедроном

В Самарской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении самарцев — 35-летнего мужчины и 33-летней женщины. Полиция задержала их за распространение запрещенных веществ, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фигурантов обвиняют в трех преступлениях по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в составе организованной группы, в крупном размере".

Подозреваемых вычислили осенью 2025 года и задержали возле одного из многоквартирных домов в Советском районе. При досмотре автомобиля, одежды и квартиры, где они встречались, полицейские обнаружили и изъяли приспособления для употребления запрещенки, свертки с порошком, электронные весы, банковские карты, упаковочный материал и два сотовых телефона, в которых нашли переписку с анонимным куратором и фотографии 27 тайников с координатами местности. После по указанным адресам обнаружили и изъяли свертки с порошком. Общая масса изъятого синтетического вещества составила более 170 граммов.

Подозреваемый - наркозависимый отец двух несовершеннолетних детей - пояснил при допросе, что со своей знакомой сначала совместно употреблял, а в дальнейшем согласился распространять мефедрон.

"В настоящее время злоумышленникам вручены копии обвинительных заключений, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По ходатайству следователя судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.