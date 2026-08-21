В Самаре будут судить пару наркосбытчиков, торговавших мефедроном

В Самарской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении самарцев — 35-летнего мужчины и 33-летней женщины. Полиция задержала их за распространение запрещенных веществ, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фигурантов обвиняют в трех преступлениях по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в составе организованной группы, в крупном размере".
Подозреваемых вычислили осенью 2025 года и задержали возле одного из многоквартирных домов в Советском районе. При досмотре автомобиля, одежды и квартиры, где они встречались, полицейские обнаружили и изъяли приспособления для употребления запрещенки, свертки с порошком, электронные весы, банковские карты, упаковочный материал и два сотовых телефона, в которых нашли переписку с анонимным куратором и фотографии 27 тайников с координатами местности. После по указанным адресам обнаружили и изъяли свертки с порошком. Общая масса изъятого синтетического вещества составила более 170 граммов.
Подозреваемый - наркозависимый отец двух несовершеннолетних детей - пояснил при допросе, что со своей знакомой сначала совместно употреблял, а в дальнейшем согласился распространять мефедрон.
"В настоящее время злоумышленникам вручены копии обвинительных заключений, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По ходатайству следователя судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках