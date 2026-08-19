В Богатовском районе женщина сдала ребенка-инвалида в спецучреждение и продолжила получать за него выплаты

По требованию прокуратуры в Богатовском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении соцвыплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ), сообщает прокуратура Самарской области.

Женщина незаконно получила из бюджета более 2 млн руб. на содержание ребенка-инвалида, хотя больная дочь с 2017 г. находилась и воспитывалась в специализированном заведении на полном обеспечении.

Инициирована процедура ограничения матери в родительских правах.