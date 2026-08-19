Энергетики проведут ремонт и остановят энергоснабжение 20 и 21 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
20.08.2026 с 13-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).
20.08.2026 с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Чекалино
20.08.2026 с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Отрада
20.08.2026 с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Сергиевский район:
д. Студеный Ключ
21.08.2026 с 13-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая)
21.08.2026 с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Красная Горка (ул. Лесная, ул. Новая, ул. Спортивная, ул. Полевая).
21.08.2026 с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).
21.08.2026 с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).
21.08.2026 с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чувашский Байтуган (ул. Центральная, ул. Нагорная).
21.08.2026 с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).
21.08.2026 с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).
21.08.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Васильевка
21.08.2026 с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).
21.08.2026 с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).
21.08.2026 с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
д. Старая Чаговка (ул. Лесная).
21.08.2026 с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная).
21.08.2026 с 07-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская).
21.08.2026 с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Ст. Суркино
21.08.2026 с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Новое Суркино
21.08.2026 с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Васильевка
21.08.2026 с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
п. Аделаидовка
21.08.2026 с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
п. Новое поле
21.08.2026 с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Вязовка
21.08.2026 с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Сенькино
21.08.2026 с 12-00 до 13-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Светлодольск
21.08.2026 с 12-00 до 13-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Новая Елховка
21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Сосновая).
21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Городцовка КП Уютный Городок (ул. Лучистая).
21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Красноярская).
21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Подлесный (ул. Подлесная).
21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).
21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).
21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Камышинская, ул. Дорожная).
21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Мирный СНТ Буровик (Нефтяник).
21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Солнечная).
21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Славянская).
21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр, п. Островок
21.08.2026 с 09-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Тёплый Стан
21.08.2026 с 13-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).
21.08.2026 с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Красная Горка
21.08.2026 с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Токмакла
21.08.2026 с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Смольково
21.08.2026 с 10-00 до 11-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
п. Кутузовский (ул. Садовая).
21.08.2026 с 10-00 до 11-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Старая Чесноковка
21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):
г. Чапаевск (ул. Радищева, ул. Циолковского, ул. Герцена, ул. Танкистов, ул. Краснофлотская)
21.08.2026 с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Ленинский
21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
д. Денгизбаево (ул. Иргизская)
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.