Энергетики проведут ремонт и остановят энергоснабжение 20 и 21 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

20.08.2026 с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).

20.08.2026 с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Чекалино

20.08.2026 с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Отрада

20.08.2026 с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

д. Студеный Ключ

21.08.2026 с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая)

21.08.2026 с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Красная Горка (ул. Лесная, ул. Новая, ул. Спортивная, ул. Полевая).

21.08.2026 с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).

21.08.2026 с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).

21.08.2026 с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Центральная, ул. Нагорная).

21.08.2026 с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).

21.08.2026 с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).

21.08.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка

21.08.2026 с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).

21.08.2026 с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).

21.08.2026 с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

д. Старая Чаговка (ул. Лесная).

21.08.2026 с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная).

21.08.2026 с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская).

21.08.2026 с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Ст. Суркино

21.08.2026 с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Новое Суркино

21.08.2026 с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Васильевка

21.08.2026 с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Аделаидовка

21.08.2026 с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Новое поле

21.08.2026 с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Вязовка

21.08.2026 с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Сенькино

21.08.2026 с 12-00 до 13-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск

21.08.2026 с 12-00 до 13-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Новая Елховка

21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Сосновая).

21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка КП Уютный Городок (ул. Лучистая).

21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Красноярская).

21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (ул. Подлесная).

21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).

21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышинская, ул. Дорожная).

21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Мирный СНТ Буровик (Нефтяник).

21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Солнечная).

21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Славянская).

21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр, п. Островок

21.08.2026 с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Тёплый Стан

21.08.2026 с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Полевая, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Рабочая).

21.08.2026 с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Красная Горка

21.08.2026 с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Токмакла

21.08.2026 с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Смольково

21.08.2026 с 10-00 до 11-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Кутузовский (ул. Садовая).

21.08.2026 с 10-00 до 11-00, с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старая Чесноковка

21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. Чапаевск (ул. Радищева, ул. Циолковского, ул. Герцена, ул. Танкистов, ул. Краснофлотская)

21.08.2026 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Ленинский

21.08.2026 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

д. Денгизбаево (ул. Иргизская)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.