В пяти районах области временно отключат свет 17 и 18 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

17.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка (ул. Любимовская, ул. 40 Лет Победы, Комбикормовый завод, МТФ, Молокозавод.).

17.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старый Маклауш (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Павлова, ул. Восточная, ул. Юбилейная, ул. Заречная, ул. Почтовая, ул. Луговая, ул. Школьная).

17.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Черная Речка

17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Междуречье)

17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).

17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Больничная, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Советская).

17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).

17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старосемейкино (ул. Рабочая).

17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Раевка (ул. Сокская).

17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Зеленая).

17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (СНТ Крутогорки, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Советская, ул. Фрунзе).

17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Вулкан

17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малиновка

17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хилково

17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка

17.09.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Алтухово

17.09.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

п. Просвещение

17.09.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Свободные Ключи

18.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Орловка (ул. Любимовская, ул. 40 Лет Победы, Комбикормовый завод, МТФ, Молокозавод.)

18.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старый Маклауш (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Павлова, ул. Восточная, ул. Юбилейная, ул. Заречная, ул. Почтовая, ул. Луговая, ул. Школьная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.