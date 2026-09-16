В пяти районах области временно отключат свет 17 и 18 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
17.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Орловка (ул. Любимовская, ул. 40 Лет Победы, Комбикормовый завод, МТФ, Молокозавод.).
17.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Старый Маклауш (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Павлова, ул. Восточная, ул. Юбилейная, ул. Заречная, ул. Почтовая, ул. Луговая, ул. Школьная).
17.09.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Исаклинский район:
с. Черная Речка
17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Междуречье)
17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Колодинка (ул. Камышенская, ул. Дорожная).
17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Заводская, ул. Школьная, ул. Совхозная, ул. Больничная, ул. Гагарина, ул. Фрунзе, ул. Советская).
17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская).
17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старосемейкино (ул. Рабочая).
17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Раевка (ул. Сокская).
17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Зеленая Роща (ул. Зеленая).
17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (СНТ Крутогорки, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Советская, ул. Фрунзе).
17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Вулкан
17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Малиновка
17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хилково
17.09.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Екатериновка
17.09.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Алтухово
17.09.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
п. Просвещение
17.09.2026 года с 09-00 до 11-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Свободные Ключи
18.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Орловка (ул. Любимовская, ул. 40 Лет Победы, Комбикормовый завод, МТФ, Молокозавод.)
18.09.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Клявлинский район:
с. Старый Маклауш (ул. Полевая, ул. Лесная, ул. Павлова, ул. Восточная, ул. Юбилейная, ул. Заречная, ул. Почтовая, ул. Луговая, ул. Школьная).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
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СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.