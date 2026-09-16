УФСБ ликвидировало нарколабораторию в Ставропольском районе

Сотрудники УФСБ России по Самарской области ликвидировали нарколабораторию, а ее организатора задержали.
Как рассказали в ведомстве, в феврале 2025 г. 32-летний житель Тольятти Арман Эмилович Мелконян наладил производство синтетических наркотиков в Ставропольском районе. Лабораторию он создал, чтобы затем распространять запрещенные вещества по региону.
"Задержание провели сотрудники УФСБ при силовой поддержке ОМОН "Орлан" Управления Росгвардии по Самарской области, — уточнили в пресс‑службе ведомства. — При обследовании жилья у подозреваемого изъяли более 2 килограммов запрещенных веществ".
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело за производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.
По итогам судебного разбирательства Самарский областной суд признал Мелконяна А. Э. виновным сразу по нескольким статьям. Ему назначили 15 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Позже Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу: приговор по сути обвинения и по сроку оставили без изменений, и он вступил в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках