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Преступления Происшествия

УФСБ ликвидировало нарколабораторию в Ставропольском районе

ТОЛЬЯТТИ. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники УФСБ России по Самарской области ликвидировали нарколабораторию, а ее организатора задержали.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Самарской области

Как рассказали в ведомстве, в феврале 2025 г. 32-летний житель Тольятти Арман Эмилович Мелконян наладил производство синтетических наркотиков в Ставропольском районе. Лабораторию он создал, чтобы затем распространять запрещенные вещества по региону.

"Задержание провели сотрудники УФСБ при силовой поддержке ОМОН "Орлан" Управления Росгвардии по Самарской области, — уточнили в пресс‑службе ведомства. — При обследовании жилья у подозреваемого изъяли более 2 килограммов запрещенных веществ".

Фото: пресс-служба УФСБ России по Самарской области

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело за производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По итогам судебного разбирательства Самарский областной суд признал Мелконяна А. Э. виновным сразу по нескольким статьям. Ему назначили 15 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Позже Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу: приговор по сути обвинения и по сроку оставили без изменений, и он вступил в законную силу.

Гид потребителя

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