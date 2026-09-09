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Преступления Происшествия

За схему с ФСБ и "Росмониторингом" в Кинельском районе мошенница отправилась в колонию

КИНЕЛЬ. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинельском районе осудили участницу телефонной аферы, которую признали виновной в хищении денег под видом сотрудников госорганов, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

По данным суда, в январе–феврале 2026 г. фигурантка вместе с сообщниками звонила гражданам и представлялась работником "Росмониторинга" или ФСБ, чтобы ввести людей в заблуждение и завладеть их сбережениями. Так, в одном эпизоде гражданка успела получить 3 млн руб. при цели похитить 5 млн (покушение на мошенничество), а в другом — забрала 333 тыс. руб. у другой потерпевшей.

За эти действия суд назначил женщине 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, квалифицировав деяния как мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере и за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.

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