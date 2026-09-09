За схему с ФСБ и "Росмониторингом" в Кинельском районе мошенница отправилась в колонию

В Кинельском районе осудили участницу телефонной аферы, которую признали виновной в хищении денег под видом сотрудников госорганов, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
По данным суда, в январе–феврале 2026 г. фигурантка вместе с сообщниками звонила гражданам и представлялась работником "Росмониторинга" или ФСБ, чтобы ввести людей в заблуждение и завладеть их сбережениями. Так, в одном эпизоде гражданка успела получить 3 млн руб. при цели похитить 5 млн (покушение на мошенничество), а в другом — забрала 333 тыс. руб. у другой потерпевшей.
За эти действия суд назначил женщине 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, квалифицировав деяния как мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере и за мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках