Житель Чапаевска получил 21 год колонии за попытку убить брата и убийство его адвоката

Житель Чапаевска приговорен к 21 году лишения свободы за покушение на убийство брата и убийство его адвоката, сообщает прокуратура Самарской области.
Напомним, в декабре 2023 г. мужчина, не желая исполнять решение суда о вселении родного брата в предоставленную по договору социального найма квартиру, приехал к нему в общежитие. Там на лестничной площадке он нанес родственнику пять ударов заранее приготовленным складным ножом.
Покидая место происшествия, осужденный у выхода из подъезда встретил адвоката своего брата, который представлял его интересы в судебных разбирательствах. "Действуя из мотивов мести за принятое судебное решение, мужчина тем же ножом нанес защитнику четыре удара в область шеи и туловища. От полученных повреждений юрист скончался на месте", - сообщает прокуратура.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на срок два года.
Также удовлетворены гражданские иски потерпевшей стороны.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках