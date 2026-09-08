Житель Чапаевска получил 21 год колонии за попытку убить брата и убийство его адвоката

Житель Чапаевска приговорен к 21 году лишения свободы за покушение на убийство брата и убийство его адвоката, сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, в декабре 2023 г. мужчина, не желая исполнять решение суда о вселении родного брата в предоставленную по договору социального найма квартиру, приехал к нему в общежитие. Там на лестничной площадке он нанес родственнику пять ударов заранее приготовленным складным ножом.

Покидая место происшествия, осужденный у выхода из подъезда встретил адвоката своего брата, который представлял его интересы в судебных разбирательствах. "Действуя из мотивов мести за принятое судебное решение, мужчина тем же ножом нанес защитнику четыре удара в область шеи и туловища. От полученных повреждений юрист скончался на месте", - сообщает прокуратура.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на срок два года.

Также удовлетворены гражданские иски потерпевшей стороны.