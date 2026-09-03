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Преступления Происшествия

За нарколабораторию в Крутых Ключах самарец сядет за решетку

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодой самарец получил срок за создание масштабной сети по производству и сбыту наркотиков. Самарский областной суд вынес обвинительный приговор, назначив фигуранту 15 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Фото: объединенная пресс-служба судов Самарской области

По данным суда, 26‑летний мужчина вместе с сообщниками развернул криминальное производство сразу в нескольких точках региона. Одна из лабораторий работала в дачном доме в мкрн Крутые Ключи, еще одна в подвале жилого дома на ул. Свободы в Самаре.

С декабря 2024 г. по апрель 2025 г. там незаконно синтезировали мефедрон: общий вес изъятого наркотика составил свыше 3,3 килограмма.

Кроме того, в с. Мочалеевка Похвистневского района молодой человек в составе преступной группы выращивал коноплю. Наркотики хранили сразу в нескольких местах: в доме в Мочалеевке, в самарской квартире и в подвальном помещении. Часть готового мефедрона злоумышленник вместе с соучастником успел разложить по тайникам‑"закладкам" в Самаре.

Вести преступный бизнес не вышло: партию веществ изъяли сотрудники полиции.

Суд не только отправил организатора за решетку, но и конфисковал в доход государства его имущество: земельный участок с домом, дачный дом и средства связи.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

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