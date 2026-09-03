За нарколабораторию в Крутых Ключах самарец сядет за решетку

Молодой самарец получил срок за создание масштабной сети по производству и сбыту наркотиков. Самарский областной суд вынес обвинительный приговор, назначив фигуранту 15 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.
По данным суда, 26‑летний мужчина вместе с сообщниками развернул криминальное производство сразу в нескольких точках региона. Одна из лабораторий работала в дачном доме в мкрн Крутые Ключи, еще одна в подвале жилого дома на ул. Свободы в Самаре.
С декабря 2024 г. по апрель 2025 г. там незаконно синтезировали мефедрон: общий вес изъятого наркотика составил свыше 3,3 килограмма.
Кроме того, в с. Мочалеевка Похвистневского района молодой человек в составе преступной группы выращивал коноплю. Наркотики хранили сразу в нескольких местах: в доме в Мочалеевке, в самарской квартире и в подвальном помещении. Часть готового мефедрона злоумышленник вместе с соучастником успел разложить по тайникам‑"закладкам" в Самаре.
Вести преступный бизнес не вышло: партию веществ изъяли сотрудники полиции.
Суд не только отправил организатора за решетку, но и конфисковал в доход государства его имущество: земельный участок с домом, дачный дом и средства связи.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках