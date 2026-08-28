В Исаклинском районе мужчина потерял 0,5 млн руб., поверив звонку из "Росмониторинга"

В Исаклинском районе жертвой мошенников стал 63-летний мужчина, который потерял более 500 тыс. руб., поверив аферистам.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, схема обмана оказалась довольно распространенной: мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками несуществующей организации Росмониторинг, и сообщили о подозрительных операциях по его банковским счетам. Звонившие убедили его немедленно снять все сбережения со всех имеющихся у него счетов и перевести деньги через банкомат на якобы безопасный счет, который они ему указали.

Мошенники также настоятельно советовали не рассказывать о происходящем родственникам и никому не сообщать о своих действиях. В результате прессинга мужчина выполнил все инструкции аферистов и лишилась значительной суммы денег.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к хищению. Возбуждено уголовное дело.