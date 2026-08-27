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Преступления Происшествия

Курьер из Самары попался на продаже ЛСД

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего работника службы доставки, задержанного по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Мужчину задержали на ул. Георгия Димитрова. При досмотре в его одежде обнаружили 13 свертков с ЛСД. После этого по месту его жительства правоохранители со служебной собакой осмотрели помещения, нашли наркотик, упакованный в виде пластин в корешок книги, весы, рулон фольгированной бумаги и два сотовых телефона. На ул. Ново-Вокзальной оперуполномоченные по фото из телефона задержанного обнаружили и изъяли содержимое тайника — сверток из изоленты с бумажной пластиной.

В ходе опроса подозреваемый сообщил, что купил наркотик в интернете, чтобы потом перепродать наркозависимым через тайники-закладки. Мужчина детально описал, как запрещенные вещества оказались у него: анонимные кураторы использовали нестандартный способ доставки — пластины с ЛСД спрятали в корешке книги, что позволило замаскировать наркотик при пересылке.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере". Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Гид потребителя

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