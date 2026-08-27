Курьер из Самары попался на продаже ЛСД

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 24-летнего работника службы доставки, задержанного по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Мужчину задержали на ул. Георгия Димитрова. При досмотре в его одежде обнаружили 13 свертков с ЛСД. После этого по месту его жительства правоохранители со служебной собакой осмотрели помещения, нашли наркотик, упакованный в виде пластин в корешок книги, весы, рулон фольгированной бумаги и два сотовых телефона. На ул. Ново-Вокзальной оперуполномоченные по фото из телефона задержанного обнаружили и изъяли содержимое тайника — сверток из изоленты с бумажной пластиной.
В ходе опроса подозреваемый сообщил, что купил наркотик в интернете, чтобы потом перепродать наркозависимым через тайники-закладки. Мужчина детально описал, как запрещенные вещества оказались у него: анонимные кураторы использовали нестандартный способ доставки — пластины с ЛСД спрятали в корешке книги, что позволило замаскировать наркотик при пересылке.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере". Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках