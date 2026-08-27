Жительница Самарской области попала в колонию за отказ платить алименты на сына

Жительницу Самарской области привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов своему ребенку, сообщает пресс-служба УФССП по региону.
Женщина долго уклонялась от уплаты алиментов своему несовершеннолетнему сыну, накопив долг свыше 600 тыс. рублей. Приставы Красноармейского района составили административный протокол "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", однако она проигнорировала эту меру.
"В связи с тем, что должница не встала на путь исправления, в Центр занятости населения не обратилась и самостоятельно официально никуда не трудоустроилась, сотрудником органов принудительного исполнения в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", — отмечается в сообщении.
Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной и приговорил ее к 4 месяцам колонии-поселения.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.