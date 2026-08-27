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Суды Происшествия

Жительница Самарской области попала в колонию за отказ платить алименты на сына

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительницу Самарской области привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов своему ребенку, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Женщина долго уклонялась от уплаты алиментов своему несовершеннолетнему сыну, накопив долг свыше 600 тыс. рублей. Приставы Красноармейского района составили административный протокол "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", однако она проигнорировала эту меру. 

"В связи с тем, что должница не встала на путь исправления, в Центр занятости населения не обратилась и самостоятельно официально никуда не трудоустроилась, сотрудником органов принудительного исполнения в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", — отмечается в сообщении.

Рассмотрев материалы дела, суд признал женщину виновной и приговорил ее к 4 месяцам колонии-поселения.

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