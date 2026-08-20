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Суды Происшествия

Многодетная мать из Самары выслушала приговор за мошенничество с маткапиталом

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области вступил в силу приговор многодетной женщине, похитившей из областного бюджета свыше 1,9 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

44-летняя жительница Кировского района обвинялась по ч.3 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами).

Установлено, что злоумышленница дважды подавала заявления в государственное казенное учреждение, содержащие сведения о причитающихся ей выплатах якобы в связи с рождением четвертого и пятого ребенка одинокой матерью и о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 

Следователи установили, что для получения необходимых выплат женщина предоставила ложные сведения о рождении ею четвертого ребенка в Отдел ЗАГС г. Екатеринбурга, а пятого — Самары. С целью обналичивания части средств материнского капитала сообщница злоумышленницы приобрела на ее имя в Пензенской области земельный участок и взяла кредит на строительство дома.

Погашение основного долга и уплата процентов по займу осуществлялась государственным учреждением на основании заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала.

На основании поданных документов в период с июня 2017 г. по май 2021 г. безработная женщина получала денежные выплаты, причинив ущерб бюджету Самарской области на сумму свыше 1,9 млн рублей.

Сотрудниками органов внутренних дел с женщиной проведена разъяснительная работа, в результате которой она добровольно возместила часть имущественного ущерба в размере 270 тыс. рублей. На имущество злоумышленницы — два отечественных автомобиля и банковские счета — наложен арест. Три уголовных дела соединены в одно производство, расследованы и переданы в суд для принятия решения по существу.

Суд, рассмотрев материалы, признал многодетную женщину виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, и назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Кроме того, преступница обязана выплатить 1 922 958,29 рубля в пользу Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, а также регионального Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ. Приговор вступил в законную силу.

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