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Суды Происшествия

Отменен оправдательный приговор экс-чиновнице Росимущества Алие Ишмуратовой

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 августа, Самарский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему замруководителя территориального управления Росимущества в Самарской области Алие Ишмуратовой и юристу Анастасии Лещенко.

Фото: Александра Белова

Алию Ишмуратову обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и покушении на мошенничество, а Анастасию Лещенко — в соучастии.

По данным источников Волга Ньюс, оправдательный приговор отменили, а дело отправили на новое рассмотрение в районный суд в новом составе. Как сообщают источники, в уголовном деле районный суд изначально учитывал решение арбитражного суда, которое недавно было отменено в кассации. После этого изменилась позиция служителей Фемиды и по уголовному делу.

Напомним, по версии следствия, Ишмуратова подписала протоколы разногласий к договорам купли-продажи восьми муниципальных земельных участков, необоснованно применив льготу — предоставление в собственность без торгов по льготной цене (2,5% кадастровой стоимости). По данным СУ СКР по Самарской области, это повлекло снижение цены более чем на 180 млн рублей. В связи с выявленными нарушениями при проведении правовой экспертизы госрегистрацию перехода права собственности приостановили.

Сообщалось, что Ишмуратова, предположительно, в мае 2023 г. утвердила протоколы разногласий по договорам купли-продажи федеральной земли, заключенным АО "Волгабурмаш" с ООО "ДСК "Меркурий".

Интересно, что перед арестом чиновница успела отправить на электронные сервисы обращений Следственного комитета и Генпрокуратуры заявления на бывшего руководителя — Айвара Кинжабаева.  Позже силовики задержали и его.

Второй фигурант дела Ишмуратовой - Анастасия Лещенко - была юристом и представляла интересы получавшего земли "Волгабурмаша".

25 декабря 2025 г. судья Иван Бедняков огласил оправдательный приговор Ишмуратовой и Лещенко в связи с отсутствием состава преступления. С оправдательным приговором не согласилась прокуратура и подала апелляционную жалобу. Ее суд удовлетворил.

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