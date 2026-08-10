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Суды Происшествия

Экс-глава ТФОМС Владислав Романов снова пожаловался в суд на следствие

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский районный суд вынес решение по жалобе Владислава Романова. Бывший руководитель ТФОМС Самарской области на текущий момент находится в розыске.

Романов уже не первый раз жалуется в суд на возбуждение в отношении него уголовного дела, объявление его в розыск и прочие действия следствия. Суды отказывают в удовлетворении жалоб, как случилось и в этот раз.

Журналист Волга Ньюс неоднократно обращался к адвокату Романова Алексей Радаеву с просьбой прокомментировать позицию защиты. Но адвокат от комментариев всегда отказывался. В понедельник, 10 августа, телефон юриста оказался отключен. Недоступен до сих пор и телефонный номер самого Романова, которым тот пользовался в России. Предполагается, что сейчас Романов может находиться заграницей.

Напомним, ранее в УФСБ по Самарской области раскрыли подробности возбужденного в отношении Романова и его предполагаемых подельников уголовного дела. "В 2025 году в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области задокументирована противоправная деятельность бенефициаров ООО "АРК", ООО "МК ЮТА" и ООО "МК Универсал-ОРТО", а также руководителя ТФОМС Самарской области, причастных к мошенничеству. Установлено, что указанные лица вступили в сговор с представителями ГКУ СО "Самарафармация" и министерства здравоохранения Самарской области с целью хищения бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования", — сообщала ФСБ.

По данным ведомства, с 2020 по 2025 г. было заключено 605 государственных контрактов на поставку медицинских изделий в учреждения здравоохранения Самарской области на общую сумму более 5 млрд рублей. При этом определение поставщиков осуществлялось неконкурентным способом, а стоимость поставляемого оборудования устанавливалась подозреваемыми через подконтрольные организации. Ущерб оценивается в 100 млн рублей. В УМВД России по Самаре в отношении трех бенефициаров компаний, Владислава Романова, а также неустановленных должностных лиц возбуждено девять уголовных дел о мошенничестве. Ранее стало известно о задержании в ноябре 2025 г. совладельцев ООО "АРК" Юрия Авдеева и Татьяны Голудиной.

Примерно в одно время с возбуждением уголовного дела Романов взял отпуск в ТФОМС и исчез. Сейчас ТФОМС возглавляет участник СВО Олег Минаков.

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