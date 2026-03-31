Генерал МВД заявил о расследовании в отношении экс-главы самарского ТФОМС

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов рассказал, что сейчас его подчиненные ведут расследование в отношении экс-руководителя ТФОМС Самарской области Владислава Романова.

Фото: Территориальный фонд ОМС Самарской области

Генерал полиции сообщил об этом 31 марта на заседании Самарской губернской думы.

Иванов не уточнил подробности расследования, но оно явно связано с коррупционным преступлением. Поскольку экс-главу ТФОМС начальник управления МВД назвал, перечисляя подозреваемых в коррупционных преступлениях на территории региона.

Ранее сообщалось, что теперь уже бывший глава территориального фонда ОМС Владислав Романов официально объявлен в розыск силовиками. Как указывается в базе розыска, Владислав Романов родился в 1965 г. в Пензе.

Всех, кто что-то знает о его местонахождении, просят звонить по телефонам: 8-927-785-85-65, 8 (846) 334-62-03.

В базе сообщается, что его ищут "по статье УК", более конкретные данные не приводятся. При этом Романов ранее был совладельцем фирмы "АРК", которая специализируется на медицинских закупках.

Нынешний совладелец фирмы "АРК" Юрий Авдеев недавно был задержан. Авдеева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Предположительно, речь может идти о поставках медицинского оборудования по завышенной цене. Совладельцами "АРК", согласно данным Seldon.Basis, являются Юрий Авдеев (90%) и Татьяна Голудина (10%). О задержании Голудиной стало известно в ноябре. По версии следствия, она была свидетелем по уголовному делу о мошенничестве и передала сотруднику регионального ФСБ, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, более 770 тыс. рублей.

Кроме того, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал о предположительных нарушениях в фонде. Стали известны случаи, когда у людей в "Госуслугах" появлялись отметки о получении медпомощи, хотя люди ее не получали.

Также известно, что Счетная палата нашла нарушения в ТФОМС.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

