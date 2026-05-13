В Самаре будут судить 10 человек, обвиняемых в торговле контрафактными сигаретами

В Советский районный суд Самары поступило уголовное дело в отношении 10 фигурантов, обвиняемых в незаконном обороте немаркированной табачной продукции, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела, в 2024 г. члены организованной преступной группы приобрели, хранили, перевезли в целях сбыта и продали более 138 тыс. немаркированных пачек сигарет на общую сумму 17, 8 млн рублей. По данным следствия, в группу входили П.Сидоров, Ю.Пьянков, В.Яковлев, Б.Марфутин, С.Мягков, И.Ковалев, П.Горбатенко, Е.Игнатов, С.Тюмкин, И.Ярулин и другие лица.

Предварительное слушание по уголовному делу назначено на 19 мая.