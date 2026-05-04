Студентка из Самары задержана за пособничество мошенникам

УЛЬЯНОВСК. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
19‑летняя студентка колледжа из Самары стала фигурантом уголовного дела. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ульяновской области, ее подозревают в содействии аферистам, обманувшим пенсионеров в Ульяновске.

Задержанная выполняла роль курьера в схеме дистанционных мошенников. Она получала от криминальных кураторов через мессенджеры адреса жертв, забирала у потерпевших наличные деньги. Основную часть суммы она переводила через банкоматы, оставшуюся сумму лично передавала неизвестному мужчине при встрече в Казани.

В одном из эпизодов жертвой мошенников стала 78‑летняя жительница Ульяновска, которой позвонил неизвестный, представившийся работником военной прокуратуры. Звонивший заявил, что с банковских счетов женщины якобы финансируются запрещенные в России организации. Пенсионерка согласилась "задекларировать" свои накопления и отдала 2,1 млн рублей наличными девушке‑курьеру, которая пришла к ней домой.

В ходе расследования выяснилось, что студентка причастна еще к двум аналогичным преступным эпизодам. В результате общая сумма ущерба, причиненного жителям Ульяновска, составила более 3 млн рублей.

В отношении девушки возбудили уголовные дела по статье "Мошенничество".

Студентка утверждает, что не осознавала противоправности своих действий и полагала, будто помогает правоохранителям. Однако следствие считает иначе: характер переписки девушки с нанимателями, по мнению следователей, свидетельствует о ее осведомленности в преступной схеме.

На данный момент подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

