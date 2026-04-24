Самарец одолжил деньги мошенникам, думая, что просит его коллега

В полицию Самары обратился 50-летний мужчина. Он сообщил, что некто, притворившись его коллегой, занял денег в долг, передает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина рассказал, что в одном из мессенджеров к нему обратился его коллега с просьбой перевести 7800 руб. в долг. Не заподозрив ничего странного, самарец перевел деньги по номеру телефона, который ему прислал "знакомый". Через некоторое время мужчина позвонил своему коллеге и спросил, дошли ли деньги, которые тот ранее просил, однако собеседник ответил, что никаких денег он не занимал. Осознав, что вместо коллеги деньги просили мошенники, самарец незамедлительно обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.