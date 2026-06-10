В Самарской области мужчина продал арестованную Lada Priora и попал под суд

В Красноярском районе Самарской области суд вынес приговор местному жителю, который продал арестованный автомобиль, уклонившись от погашения долга перед банком, сообщает прокуратура Самарской области.

Как установило следствие, сельчанин имел задолженность по кредитному договору. Судебные приставы наложили на его автомобиль Lada Priora стоимостью 250 тыс. руб. арест.

Зная о действующем ограничении, подсудимый все равно продал машину, тем самым уклонившись от исполнения финансовых обязательств перед кредитором.

Суд назначил гражданину наказание в виде штрафа в 25 тыс. рублей. Решение пока не вступило в законную силу.