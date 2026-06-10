В Самарской области мужчина продал арестованную Lada Priora и попал под суд

В Красноярском районе Самарской области суд вынес приговор местному жителю, который продал арестованный автомобиль, уклонившись от погашения долга перед банком, сообщает прокуратура Самарской области.
Как установило следствие, сельчанин имел задолженность по кредитному договору. Судебные приставы наложили на его автомобиль Lada Priora стоимостью 250 тыс. руб. арест.
Зная о действующем ограничении, подсудимый все равно продал машину, тем самым уклонившись от исполнения финансовых обязательств перед кредитором.
Суд назначил гражданину наказание в виде штрафа в 25 тыс. рублей. Решение пока не вступило в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках