На Южном шоссе построят две многоуровневых развязки: карта

В Самарской области скорректировали планы по расходованию бюджетных средств на строительство новых дорог на 2025–2027 годы. Согласно проекту постановления правительства, продление улицы Авроры и строительство 5-го этапа Северного шоссе откладывается ради двух проектов, направленных в том числе на модернизацию Южного шоссе.

Первый — строительство третьей очереди Фрунзенского моста. Новая дорога с тротуарами и велодорожками пройдет от второй очереди Фрунзенского моста в Самаре по Стромиловскому шоссе до Южного шоссе и далее — к трассе "Обход Самары" уже в Волжском районе. Посмотрите карту.

Дорогу планируют сделать четырехполосной с разделительной полосой. Предусмотрена реконструкция моста через реку Подстепновку. Стромиловское кольцо (на пересечении Стромиловского и Южного шоссе) переделают в многоуровневую транспортную развязку. Посмотрите схему.

Построить объект планируют в 2026–2028 годах. Финансирование составит почти 3,7 млрд рублей.

Второй проект — реконструкция участка трассы "Обход Самары" с 4 по 10 км, который больше известен жителям как Южное шоссе. Планируется расширение дороги примерно от ул. Преображенской в Южном городе до Стромиловского кольца со строительством надземных пешеходных переходов. На пересечении Южного шоссе, ул. Утевской и ул. Шоссейной сделают многоуровневую развязку, в районе села Преображенка и Южного кладбища — одноуровневые развязки. Посмотрите схемы.

Строительство этого объекта также запланировано на 2026–2028 годы. Финансирование составит 6,18 млрд рублей.

Вот как власти объяснили выбор данных проектов в качестве приоритетных:

"Реализация данных проектов имеет исключительно важное значение как для Самары, так и Самарской области в целом. Данный транспортный коридор позволит обеспечить выезд из города в южном направлении (Саратов), обеспечит выход на автомобильную дорогу Центр — Поволжье — Урал, обеспечит сложившийся транспортный поток с федеральной трассой А-300, а также поможет создать условия для более тесного торгово-экономического взаимодействия России с Республикой Казахстан. Кроме того, за период с 2020 по 2024 год в границах планируемых объектов произошло 62 ДТП, в результате которых пострадали 70 человек, а также погибло 13 человек. Реализация объектов обеспечит повышение безопасности дорожного движения с учетом разделения пешеходных и транспортных потоков, в том числе движущихся во встречном направлении".

Что касается продления улицы Авроры, то судя по документу, на 2 млрд рублей сокращено финансирование проекта в 2027 году. Но он и так был поставлен на паузу, в том числе по причине тяжб, связанных с изъятием земельных участков.

Финансирование проекта 5-го этапа Северного шоссе, который предусматривает строительство транспортной развязки с тоннелем для автомобилей под железнодорожным переездом в Крутых Ключах, сократили полностью, и займутся им не ранее 2028 года.