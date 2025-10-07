Вдоль реки Самары предложили построить скоростную магистраль

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Улицу Набережная реки Самара могут реконструировать. Информация об этом содержится в стратегии социально-экономического развития города до 2036 года, которая сейчас проходит общественные обсуждения.

Фото: Юлия Зиганшина