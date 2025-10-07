Вдоль реки Самары предложили построить скоростную магистраль

Улицу Набережная реки Самара могут реконструировать. Информация об этом содержится в стратегии социально-экономического развития города до 2036 года, которая сейчас проходит общественные обсуждения.
Реконструкция дороги предусмотрена проектом "Модернизация улично-дорожной сети". В документе указано, что планируется строительство ул. Набережная реки Самара с организацией бессветофорного движения и велодорожек.
Также в перечне мероприятий проекта:
- приведение технического состояния существующей улично-дорожной сети к нормативным требованиям;
- разработка и принятие комплекса нормативных и методических документов, использование альбома типовых решений при реконструкции улично-дорожной сети;
- капитальный ремонт объектов дорожно-транспортной сети местного значения, в том числе благоустройство сети автомобильных дорог, не имеющих усовершенствованного (капитального) покрытия, внутридворовых проездов на неразграниченных территориях;
- реконструкция существующих магистральных улиц;
- строительство магистрали Центральной, 5-го этапа Северного шоссе, участка ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой);
- расширение дороги по ул. Белорусской;
- формирование улиц поперечного направления, а также дорог с раздельным движением грузового и пассажирского транспорта;
- создание "зеленых волн" на ключевых магистралях;
- оптимизация организации дорожного движения, в том числе пересмотр схем движения, выделение дополнительных полос, создание обходных маршрутов для оптимизации грузового транспорта и т. п.;
- строительство новых двухуровневых развязок;
- развитие автоматизированного контроля мостов и развязок датчиками состояния конструкций;
- ремонт мостов и путепроводов с учетом внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в т. ч. реконструкция моста через р. Татьянка.
- оказание содействия в приобретении дорожной техники для проведения ремонтных работ по модернизации улично-дорожной сети;
- содействие актуализации документов транспортного планирования и документов по организации дорожного движения Самарско-Тольяттинской агломерации (КСОДД, КСОТ, ПКРТИ).
Общественные обсуждения проекта стратегии развития города продлятся до 16 октября. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии.
Минтранс Самарской области уже несколько лет прорабатывает проект строительства Южного обводного шоссе. Дорога должна пройти вдоль берега реки Самары от ул. Водников до Южного шоссе и соединить Старый, Фрунзенский и Южный мосты. При этом предусмотрено обустройство нескольких многоуровневых развязок: на пересечениях с ул. Главной, железной дорогой, пр. Карла Маркса, ул. Белогородской и Южным шоссе.