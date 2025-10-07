16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вдоль реки Самары предложили построить скоростную магистраль Магистраль Центральную в границах Самары предложили строить без светофоров В Самаре хотят соединить улицы Авроры и Мичурина Готовность ремонта дорог по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" приближается к 100% В Самаре хотят построить 4 двухуровневые развязки

Дорожное строительство Транспорт и связь

Вдоль реки Самары предложили построить скоростную магистраль

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Улицу Набережная реки Самара могут реконструировать. Информация об этом содержится в стратегии социально-экономического развития города до 2036 года, которая сейчас проходит общественные обсуждения.

Фото: Юлия Зиганшина

Реконструкция дороги предусмотрена проектом "Модернизация улично-дорожной сети". В документе указано, что планируется строительство ул. Набережная реки Самара с организацией бессветофорного движения и велодорожек.

Минтранс Самарской области уже несколько лет прорабатывает проект строительства Южного обводного шоссе. Дорога должна пройти вдоль берега реки Самары от ул. Водников до Южного шоссе и соединить Старый, Фрунзенский и Южный мосты. При этом предусмотрено обустройство нескольких многоуровневых развязок: на пересечениях с ул. Главной, железной дорогой, пр. Карла Маркса, ул. Белогородской и Южным шоссе.

Также в перечне мероприятий проекта:

  • приведение технического состояния существующей улично-дорожной сети к нормативным требованиям;
  • разработка и принятие комплекса нормативных и методических документов, использование альбома типовых решений при реконструкции улично-дорожной сети;
  • капитальный ремонт объектов дорожно-транспортной сети местного значения, в том числе благоустройство сети автомобильных дорог, не имеющих усовершенствованного (капитального) покрытия, внутридворовых проездов на неразграниченных территориях;
  • реконструкция существующих магистральных улиц;
  • строительство магистрали Центральной, 5-го этапа Северного шоссе, участка ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой);
  • расширение дороги по ул. Белорусской;
  • формирование улиц поперечного направления, а также дорог с раздельным движением грузового и пассажирского транспорта;
  • создание "зеленых волн" на ключевых магистралях;
  • оптимизация организации дорожного движения, в том числе пересмотр схем движения, выделение дополнительных полос, создание обходных маршрутов для оптимизации грузового транспорта и т. п.;
  • строительство новых двухуровневых развязок;
  • развитие автоматизированного контроля мостов и развязок датчиками состояния конструкций;
  • ремонт мостов и путепроводов с учетом внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в т. ч. реконструкция моста через р. Татьянка.
  • оказание содействия в приобретении дорожной техники для проведения ремонтных работ по модернизации улично-дорожной сети;
  • содействие актуализации документов транспортного планирования и документов по организации дорожного движения Самарско-Тольяттинской агломерации (КСОДД, КСОТ, ПКРТИ).

Общественные обсуждения проекта стратегии развития города продлятся до 16 октября. Высказать свое мнение о документе жители могут на сайте мэрии. 

Гид потребителя

Последние комментарии

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2