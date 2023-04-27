В Самаре заложили 30 млн рублей на проектирование Южной обводной дороги

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную документацию на строительство Южной обводной дороги (от ул. Водников до Южного шоссе).

В частности, средства заложены на проектирование первого этапа строительства — от ул. Водников до ул. Самарской. Начальная цена контракта — 31,5 млн рублей. Победитель торгов определится после 19 мая. Он должен исполнить контракт в три этапа до 1 декабря 2024 года.

В техзадании отмечается, что протяженность участка — около 2 км. "Начало проектируемого участка принять на примыкании к ул. Водников (уточняется проектом). Конец проектируемого участка принять на пересечении с ул. Кутякова (уточняется проектом)", — сообщается в документации.

Напомним, в декабре 2020 г. в "Проекте реестра расходных обязательств на 2021–2023 годы" сообщалось, что начало первого этапа строительства Южной обводной дороги запланировано на 2021 год. Подрядчик, который разработает проектную документацию первого этапа строительства, был определен профильным ведомством еще в 2018 году — АО "Институт проектирования транспортных сооружений".

В сентябре 2021 г. был утвержден проект межевания под строительство. В план предполагаемого строительства также был включен отрезок дороги, который должен был соединить Кировский и Южный мосты. Объездная дорога для транзитного транспорта должна взять на себя нагрузку по потоку грузовых автомобилей.